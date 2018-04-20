Россия вовсе не одинока: в Сочи прошел Второй Форум евразийской интеграции

17—18 апреля 2018 года на главном черноморском курорте страны прошел Второй Сочинский Форум евразийской интеграции. Темой форума стало обсуждение перспектив развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая является основной интеграционной площадкой стран «большой Евразии». Организатором форума выступил Институт стран СНГ, а главными спонсорами — Фонд Президентских грантов и компания «Газпром».

О ходе и итогах форума — в материале Федерального агентства новостей.

От Шанхая до Мурманска

Гостями Второго Сочинского Форума стали более 250 делегатов из 15 стран. Такая география делегатов отнюдь не случайна — на форум попали не только представители 8 государств-членов ШОС, но и гости из тех стран, которые пока имеют в организации статус наблюдателей или же кандидатов в страны-наблюдатели. Впрочем, в форумной дискуссии эта разница в статусе делегатов никак не ощущалась — в отличие от глобально забюрократизированных и иерархически построенных структур многих международных организаций, ШОС всегда была «союзом равных». Что неизбежно отразилось на темах и ходе дискуссии форума.

Его повестка во многом копировала повестку самой ШОС. В пленарных заседаниях и секциях форума поднимались темы укрепления международной стабильности и безопасности как на пространстве стран-членов организации, так и в целом в мире, а также борьба с терроризмом, экстремизмом, международной преступностью и наркотрафиком, развитие экономического и энергетического сотрудничества, взаимодействие в научной, культурной и религиозной сферах.

Одним из центральных моментов в обсуждении стал вопрос «войны и мира», который отразил непростые реалии текущего момента мировой истории. В ходе дискуссии чувствовалось, что структура ШОС не является классическим военным блоком, а скорее — организацией коллективной безопасности. В силу этого военные вопросы неизбежно переплетались с вопросами экономики, энергетики, культуры, религии и политики, показывая всю сложность и взаимозависимость сегодняшнего мира.

К чести участников можно отметить, что даже самые острые вопросы двусторонних отношений (например, застарелый индо-пакистанский конфликт или настороженный нейтралитет между Китаем и Монголией) решались в рамках цивилизованной дискуссии. В живом общении стороны обменивались своей аргументацией, не позволяя себе некорректных высказываний об оппоненте или скатывания в пустую полемику. В каждом из спорных моментов находился базис для взаимопонимания, который, хочется верить, рано или поздно выйдет на уровень действующей политической повестки затронутых конфликтами стран.

Выйти из замкнутого круга

Присутствие на форуме представителей трех «тяжеловесов» Евразии — России, Китая и Индии — задало фундамент главной дискуссии. Вопросы экономики, энергетики и связанные с ними вопросы международной безопасности присутствовали практически во всех обсуждениях.

Текущие проблемы стран «большой Евразии» оказались похожими на мифического змея-уробороса, кусающего себя за хвост. Залогом стабильности и процветания в регионе постоянно назывались экономический рост и связанное с ним постепенное решение массы витальных проблем — развития энергетики, доступности продовольствия, жилья, лекарств, услуг образования и здравоохранения. Главным же препятствием для экономического роста в большинстве случаев оказывалась внутриполитическая и международная нестабильность, которая закрывала для тех или иных стран доступ к инвестициям, технологиям и ресурсам. Истоки же нестабильности во многом лежали в том же плачевном состоянии экономики и уровня жизни многих стран-членов ШОС. При этом возможный экономический рост автоматически решал вопросы безопасности и социальной нестабильности (включая терроризм, экстремизм, преступность и наркотрафик), однако сам по себе не мог возникнуть на пустом месте.

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Ответом на такого рода замкнутый круг «небезопасной бедности» стали инициативы России и Китая. Наша страна предложила создать сеть трансевразийских газопроводов и нефтепроводов. В частности, в дискуссиях форума постоянно обсуждались как существующие проекты («Сила Сибири», «Ямал-СПГ»), так и перспективные проекты — например, газопровод ТАПИ, который должен связать Афганистан, Пакистан и Индию в единую сеть. Со стороны Китая основной инициативой стала программа «один пояс — один путь» в рамках которой китайская сторона берет на себя вопрос создания громадного протяженного транзитного коридора через всю Евразию, с увязыванием интересов стран-транзитеров и Китая в рамках взаимовыгодного мегапроекта, способного поспорить в сравнительных масштабах с ролью классического Шелкового пути.

Конечно, звучали на форуме и критические замечания в адрес геополитических гигантов от небольших стран. Позиция России, Китая и Индии, основанная на совместном экономическом и политическом доминировании в «большой Евразии» может казаться кому-то и неприятной, но именно она, при условии мира и взаимопонимания между «углами треугольника», обеспечивает стабильность и процветание на крупнейшем континенте планеты.

Будущее ШОС

Одним из ключевых вопросов, поднятых форумом, стало дальнейшее развитие идей и направлений сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. С одной стороны, существующий формат взаимодействия, судя по всему, вполне устраивает государства, являющиеся членами ШОС, либо же рассматривающие вопрос присоединения к ней. С другой стороны, вариант «неформального клуба по интересам» неизбежно будет размывать начальные установки организации, что уже чувствуется в связи с ростом количества членов ШОС.

Неизбежные противоречия, возникающие из различных интересов более чем трех миллиардов людей, требуют действенных механизмов их разрешения, которых сегодня явно недостает текущей «редакции» Шанхайской организации сотрудничества.

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Скорее всего, путь развития организации в той или иной мере лежит в направлении формирования международных согласительных и управляющих структур, которые будут брать на себя определенные функции, в добровольном порядке делегированные государствами-членами ШОС. В таком случае, конечно, организация станет более подобной экономическому или же военному блоку, однако такой путь развития делегатами рассматривался как практически единственно возможный.

К такому сценарию ШОС подталкивает сразу несколько мировых процессов, наиболее значимым из которых являются всеобщий «откат» последней волны глобализации и обрушение существующей модели однополярного «мира по-американски». Однако, конечно, подобного рода решения о делегировании суверенитета своих стран в пользу пусть и перспективной, но международной по своей сути организации, должны принимать действующие политики. Форум же экспертов, прошедший в Сочи, лишь заново высветил эту проблематику для Шанхайской организации сотрудничества.