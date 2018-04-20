Де Мистура спросил у Шойгу, как развить в Женеве инициативы Сочи по Сирии

Москва, 20 апреля. В ООН рассчитывают, что в Сирии будет снижена не только военная, но и политическая напряженность. Об этом сказал спецпосланник генсека международной организации Стаффан де Мистура на встрече с главой Минбороны РФ Сергеем Шойгу.

Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил Стаффану не Мистуре провести консультации в Москве о том, как сократить военную и политическую напряженности в Сирии. Спецпосланник отметил, что минувшая неделя была достаточно непростая.

«Мы надеемся, что у нас все-таки будет возможность не только сократить высокий военный уровень конфликтности, но у нас будет возможность разрядить и политическую напряженность», — сказал де Мистура.

Дипломат спросил у министра обороны Сергея Шойгу о позиции российских властей, «как то, чему было положено начало в Сочи, развивать в Женеве». Он выразил надежду на то, что обострение ситуации в САР удастся преодолеть.

США, Франция и Британия 14 апреля нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Средства ПВО САР сбили 71 ракету из 103 выпущенных по гражданским и военным объектам. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал Запад за атаку, назвав ее актом агрессии.