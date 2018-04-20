Меню
Новости Сирии
Де Мистура спросил у Шойгу, как развить в Женеве инициативы Сочи по Сирии
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Де Мистура спросил у Шойгу, как развить в Женеве инициативы Сочи по Сирии

    164

    Де Мистура спросил у Шойгу, как развить в Женеве инициативы Сочи по Сирии

    Москва, 20 апреля. В ООН рассчитывают, что в Сирии будет снижена не только военная, но и политическая напряженность. Об этом сказал спецпосланник генсека международной организации Стаффан де Мистура  на встрече с главой Минбороны РФ Сергеем Шойгу.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил Стаффану не Мистуре провести консультации в Москве о том, как сократить военную и политическую напряженности в Сирии. Спецпосланник отметил, что минувшая неделя была достаточно непростая. 

    «Мы надеемся, что у нас все-таки будет возможность не только сократить высокий военный уровень конфликтности, но у нас будет возможность разрядить и политическую напряженность», — сказал де Мистура.

    Дипломат спросил у министра обороны Сергея Шойгу о позиции российских властей, «как то, чему было положено начало в Сочи, развивать в Женеве». Он выразил надежду на то, что обострение ситуации в САР удастся преодолеть.

    США, Франция и Британия 14 апреля нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Средства ПВО САР сбили 71 ракету из 103 выпущенных по гражданским и военным объектам. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал Запад за атаку, назвав ее актом агрессии. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836