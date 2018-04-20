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Первый в России бюст маршала Сергеева открыли в Севастополе
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    Первый в России бюст маршала Сергеева открыли в Севастополе

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    Первый в России бюст маршала Сергеева открыли в Севастополе

    Москва, 20 апреля. На территории Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени Нахимова в Севастополе открыли бюст первого и на сегодняшний день единственного маршала РФ Игоря Сергеева. 

    Как говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ), право открытия бюста было предоставлено советнику начальника Генерального штаба ВС РФ адмиралу Игорю Касатонову, командующему ЧФ адмиралу Александру Витко, заместителю главнокомандующего ВМФ вице-адмиралу Александру Федотенкову.

    Отметим, что сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Сергеева (1938–2006) — министра обороны РФ (1997—2001), помощника президента РФ по вопросам стратегической стабильности (2001—2004), первого и единственного маршала РФ (21 ноября 1997 года), Героя РФ (1999).

    Напомним, ранее сообщалось, что в регионах Дальнего Востока будут установлены памятники летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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