Сирия: террористы ИГ заявили о готовности покинуть южные районы провинции Дамаск

Дамаск, 20 апреля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) сложили оружие и согласились покинуть южные районы провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, через 24 часа после начала наступательной операции Вооруженных сил Сирии на юге провинции Дамаск, боевики запросили режим прекращения огня, после чего сложили оружие и согласились покинуть районы Аль-Хаджар и Аль-Асвад.

По данным источников, боевики будут эвакуированы в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, а также в провинцию Идлиб. Кроме того, к режиму прекращения огня присоединились боевики, дислоцированные в населенных пунктах Ельда, Баббиля и Бейт-Сахм.

1 Организация запрещена на территории РФ.