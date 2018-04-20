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Экс-модель Playboy расскажет миру «занимательную историю» связи с Трампом
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    Экс-модель Playboy расскажет миру «занимательную историю» связи с Трампом

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    Экс-модель Playboy расскажет миру «занимательную историю» связи с Трампом

    Вашингтон, 20 апреля. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал заявила о своих правах сделать достижением общественности «занимательную историю» своей связи с американским президентом Дональдом Трампом.

    По ее словам, она уладила спор с компанией American Media Inc (AMI), которая издает журнал National Enquirer, и теперь контракт, который она заключила с AMI признан недействительным. "Я рада, что достигла соглашения с AMI моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, находясь в заблуждении", — заявила Карен в интервью телеканалу CNN.

    Как отмечает «Свободная пресса», Карен утверждает, что ее роман с Трампом начался в 2006 году и продолжался 10 месяцев. Отношения начались через несколько месяцев после того, как супруга президента США Меланья Трамп родила сына. При этом в Белом доме связь Трампа с Макдугал опровергают.

    Сама модель утверждает, что иск о признании сделки с АМI она подала для восстановления своих прав, а не достижение материальной выгоды.

    Ранее портал «Дни.ру» сообщали о публикациях западных таблоидов, в распоряжение которых попали восемь страниц текста, написанного рукой Макдугал. Согласно записям, Трамп оказался неверным супругом и изменял жене с экс-моделью. Макдауэл настаивает на подлинности записей.

    Автор: Алексей Громов
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