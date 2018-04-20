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Эр-Рияд напомнил Трампу, кто определяет мировые цены на нефть
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    Эр-Рияд напомнил Трампу, кто определяет мировые цены на нефть

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    Эр-Рияд напомнил Трампу, кто определяет мировые цены на нефть

    Джедда (Саудовская Аравия), 20 апреля. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех отреагировал на обвинения президента США Дональда Трампа, заявившего, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть.

    Министр напомнил американскому лидеру, что цены на черное золото определяет не Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК), пишет ТАСС.

    «Рынок должен определять цены», — подчеркнул аль-Фалех.

    На этой неделе цены на нефть обновили максимум с конца 2014 года. Так, 19 апреля июньские фьючерсы на эталонную нефть марки Brent превысили $74 за баррель впервые с ноября 2014 года.

    Сегодня Трамп заявил в своем Twitter, что ОПЕК якобы занимается искусственным завышении мировых цен на нефть. Подобная спекуляция на ценах, по его словам, не может хорошо закончиться для рынка.

    «Похоже, ОПЕК снова взялся за свое. Несмотря на большое количество нефти повсюду, включая полные нефтяные танкеры в море, цены на нефть искусственно повышаются.  Ничего хорошего в этом нет и это недопустимо!» — заявил Трамп в своем Twitter.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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