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Сирия: пригороды Дамаска очищаются от следов террористов – видео ФАН
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Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: пригороды Дамаска очищаются от следов террористов – видео ФАН

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    Сирия: пригороды Дамаска очищаются от следов террористов – видео ФАН

    Сирийские силы безопасности продолжают прочесывать город Дума, откуда еще недавно были вывезены остатки боевиков исламистской «оппозиционной» группировки «Джейш аль-Ислам». В оставленном боевиками городе разрушена инфраструктура.

    Окраинные дома превращены в огневые точки и укреплены. В центре же города в крепких домах с большими подвалами устроены склады. Зачастую это больницы и школы, которые используются отнюдь не по прямому назначению. Образовательные учреждения не работали в принципе, а больницы были расхищены. Большая часть аппаратуры и лекарств были в прямом смысле упрятаны под землю и использовались боевиками в своих госпиталях, а также «Белыми касками» для постановок.

    Однако теперь сирийцы расчищают свои города, вернувшиеся под власть законного правительства. Согласно записи, присланной в редакцию корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) силам безопасности удалось обнаружить склад оружия боевиков «Джейш аль-Ислам».

    Силовиками были найдены несколько машин, крупнокалиберные пулеметы, множество боеприпасов, а также минометы и средства связи. Собранное оружие будет переписано, а затем либо уничтожено, либо выдано в войска. В основном уничтожены будут кустарные образцы, поскольку их использование сопряжено с определенными рисками.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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