Меню
Новости Сирии
Сирия: военные РФ нашли в Думе еще одно доказательство производства химоружия боевиками
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: военные РФ нашли в Думе еще одно доказательство производства химоружия боевиками

    304

    Сирия: военные РФ нашли в Думе еще одно доказательство производства химоружия боевиками

    Дамаск, 20 апреля. Российские военные в Сирии нашли новое доказательство того, что боевики «Джейш аль-Ислам» занимались изготовлением химического оружия в городе Дума. Об этом в пятницу сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.

    «Были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия», — сказал Родионов.

    По словам полковника, гексамин может быть использован не только для изготовления взрывчатки, но и боевых отравляющих веществ.

    Отметим, ранее тот факт, что боевики в Сирии применяли химическое оружие, признали в Великобритании. По словам лейбориста Джереми Корбина, запрещенные вещества использовали группировки вооруженной оппозиции.

    Напомним также, что во вторник российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию и целый склад химикатов боевиков.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836