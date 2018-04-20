Сирия: военные РФ нашли в Думе еще одно доказательство производства химоружия боевиками

Дамаск, 20 апреля. Российские военные в Сирии нашли новое доказательство того, что боевики «Джейш аль-Ислам» занимались изготовлением химического оружия в городе Дума. Об этом в пятницу сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.

«Были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия», — сказал Родионов.

По словам полковника, гексамин может быть использован не только для изготовления взрывчатки, но и боевых отравляющих веществ.

Отметим, ранее тот факт, что боевики в Сирии применяли химическое оружие, признали в Великобритании. По словам лейбориста Джереми Корбина, запрещенные вещества использовали группировки вооруженной оппозиции.

Напомним также, что во вторник российские военные нашли в сирийском городе Дума лабораторию и целый склад химикатов боевиков.