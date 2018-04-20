«Это неприемлемо»: Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен

Вашингтон, 20 апреля. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении мировых цен на нефть. По его словам, подобная спекуляция на ценах не может хорошо закончиться для рынка, отмечает «Комсомольская правда».

«Похоже, ОПЕК снова взялся за свое. Несмотря на большое количество нефти повсюду, включая полные нефтяные танкеры в море, цены на нефть искусственно повышаются. Ничего хорошего в этом нет и это недопустимо!» — заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее в апреле цены на нефть начали расти из-за ожидаемых проблем с поставками на фоне ситуации на Ближнем Востоке, которая обострилась после того, как США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН удар по Сирии. Как передает Infox.ru, США в последние несколько месяцев играют на понижение запасов нефти в стране, что также приводит к росту стоимости «черного золота».

На сегодняшний день июньские фьючерсы нефти марки Brent снижаются на 0,94%, до 73,05 долларов, майские фьючерсы WTI дешевеют на 1%, до 67,58 долларов за баррель.