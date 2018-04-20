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Команда Поветкина намерена взыскать с боксера из США компенсацию морального ущерба
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    Команда Поветкина намерена взыскать с боксера из США компенсацию морального ущерба

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    Команда Поветкина намерена взыскать с боксера из США компенсацию морального ущерба

    Москва, 20 апреля. Представители российского боксера Александра Поветкина обратятся в суд, чтобы взыскать со спортсмена из США Деонтея Уайлдера компенсацию морального ущерба за некорректные высказывания в адрес россиянина.

    Об этом рассказал руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. По его словам, ограничиваться суммой в 4,3 миллиона долларов, которые присудил стороне Поветкина суд Нью-Йорка, представители боксера не намерены.

    «Процесс будет продолжаться. Мы намерены взыскать с них еще компенсацию морального ущерба. За все это время они наговорили очень много неприятных вещей в наш адрес…» — сказал Рябинский в интервью RT

    Он подчеркнул, что мужчины должны отвечать за свои слова.

    Ранее суд Нью-Йорка занял сторону боксера из РФ в споре с американцем Деонтеем Уайлдером, напоминает «Свободная Пресса».

    Решением судьи все требования Уайлдера к Поветкину были отклонены, а российскому боксеру были присуждены 4,3 миллиона долларов, которые были заморожены на его счету после отмены боя между спортсменами в 2016 году.

    Автор: Федор Веснин
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