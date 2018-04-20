«Страх и ужас сильно преувеличен»: блокировку Telegram используют для травли Роскомнадзора

Продолжается битва Роскомнадзора с мессенджером Telegram, владелец которого Павел Дуров демонстративно отказывается выполнять требования российского законодательства. Роскомнадзор действует решительно, блокируя целыми блоками подсети хостинг-провайдеров, услуги которых Telegram использует для обхода блокировок. Тем не менее, хотя в соцсетях потешаются над якобы «неуклюжим» Роскомназором, никакой трагедии не происходит, а вот атака на РКН больше похожа на спланированную травлю, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей независимый аналитик Александр Асафов.

«Безусловно, «страх и ужас», который якобы вызывает противостояние Роскомнадзора и Telegram, сильно преувеличен, — отметил эксперт. — А особое внимание к этой истории связано с тем, что тут имеют место вопросы, не относящиеся к данной проблеме».

По мнению аналитика, часть общества охотно включилось в атаку на РКН, пытаясь воспользоваться ситуацией с Telegram для демонстрации своей оппозиционности.

Например, отличающийся «своеобразными» взглядами музыкант Андрей Макаревич уже пошутил на эту тему так:

«Если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить электричество в стране».

Да и вообще пользователи Интернета буквально атакуют Роскомндзор своим «остроумием», что превращается в настоящую травлю ведомства и его руководства, отметил эксперт.

Тем не менее, некоторые проблемы у не задействованных в противостоянии ресурсов все-таки возникают, признал Асафов, и их владельцы должны будут сделать для себя соответствующие выводы.

«Да, некоторые проблемы есть у ряда банков, возникают сложности с онлайн-регистрацией авиабилетов», — отметил собеседник ФАН, подчеркнув, что дело тут не в противостоянии Роскомндзора с Telegram, а в том, что некоторые руководители IT-отделов в крупных компаниях под шумок списывают на блокировки свои недоработки.

«С одной стороны можно сказать, что технологии такого уровня, какими пользуется Telegram, весьма сложны, и их достаточно сложно блокировать, поэтому под удар иногда попадают сторонние ресурсы, владельцев которых теперь заслуженно упрекают, что они достаточно неосмотрительно пользуются зарубежными хостингами, — отметил эксперт. — Российские компании, которые используют те же технологии, что и Telegram, должны были заранее обезопасить себя от ситуаций, наподобие той, что возникла в связи с использованием ими тех же ресурсов, при помощи которых мессенджер Дурова пытаются увести из-под блокировки».

Ранее в интервью RT бывший сотрудник компании Дурова Антон Розенберг рассказал, что для крупных отечественных банков и государственных сайтов не должно возникать проблем при блокировке части IP-адресов.

«У них должны быть собственные подсети адресов, а серверы должны быть расположены в России и надежно защищены, — отметил Розенберг. — Вызывает удивление, когда достаточно крупные проекты оказываются зависящими от внешних ресурсов и сервисов».

Роскомнадзор блокирует мессенджер Telegram с 16 апреля, исполняя решение Таганского суда Москвы. Решение суда стало следствием того, что владелец Telegram Павел Дуров отказался передать ФСБ России ключи шифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство, в частности, для эффективной борьбы с терроризмом.