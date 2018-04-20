В Госдуме назвали вывод Турцией золота из США бунтом против Америки

Москва, 20 апреля. Депутат Государственной думы Евгений Федоров, считает, что решение Турции о выводе золотого резерва страны из США свидетельствует о взятом Анкарой курсе на независимость от Вашингтона.

Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Евгений Федоров, отозвав свои золотые резервы из Федеральной резервной системы США президент Турции Реджеп Эрдоган «решил пойти на бунт против Америки, хотя пока и по мелочам».

«Изъятие было явно не с согласия Соединенных Штатов, и американцам это не нравится, как и не нравилось, когда раньше из их хранилищ треть своих резервов забирала Германия, — говорит Федоров. — Но турки рассудили по-своему».

Депутат Госдумы подчеркивает, что Турция, оставаясь членом НАТО, «взяла курс на более независимую от США политику», а история с золотым запасом – явное свидетельство этого.

Напомним, что турецкие СМИ сообщили, что Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва США, где он находился на хранении.