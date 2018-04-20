Путин провел совещание с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ

Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

По словам представителя Кремля, были рассмотрены вопросы военного строительства.

«Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе, — сообщил Песков. — На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии».

Пресс-секретарь добавил, что на середину мая в Сочи намечена очередная сессия совещаний российского лидера с представителями военно-промышленного комплекса и армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие стратегического партнерства стран и график предстоящих контрактов на высшем уровне.