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Путин провел совещание с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ
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    Путин провел совещание с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ

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    Путин провел совещание с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ

    Москва, 20 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

    По словам представителя Кремля, были рассмотрены вопросы военного строительства.

    «Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе, — сообщил Песков. — На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии».

    Пресс-секретарь добавил, что на середину мая в Сочи намечена очередная сессия совещаний российского лидера с представителями военно-промышленного комплекса и армии.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие стратегического партнерства стран и график предстоящих контрактов на высшем уровне.

    Автор: Тимур Румянцев
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