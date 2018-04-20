Донбасс сегодня: Киев хочет атаковать ВСУ химическим оружием по сирийскому сценарию

Донбасс, 20 апреля. ДНР и ЛНР под огнем минометов и боевых машин ВСУ. В Донецке рассказали о планах Киева атаковать ВСУ химическим оружием по сирийскому сценарию. Украинские СМИ переписали отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По территории Донецкой народной республики в минувшие сутки преимущественно работали украинские минометы 120 калибра, гранатометы и пушки боевых машин и бронетранспортеров. На горловском направлении отработали БТР и БМП украинских войск, совершив из штатных вооружений более 600 выстрелов. На мариупольском и донецком направлениях населенные пункты республики были под ударами минометов, АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, обстреливались позиции вооруженных сил ДНР на южном направлении. Всего по территории 14 населенных пунктов было выпущено около тысячи мин и гранат. Оперативное командование сообщает о 18 случаях срыва перемирия.

Позиции армии Луганской народной республики дважды подвергались атакам из 120-мм и 82-мм минометов и боевых машин в районе поселка Пришиб и Калиново.

«Азов» провел провокацию под Мариуполем

В пятницу около 6 часов утра бойцы националистического батальона «Азов» устроили провокацию на Мариупольском направлении. Район подконтрольного ВСУ поселка Лебединское подвергся атаке бойцов добровольческого батальона. При этом, как сообщили в оперативном командовании ДНР, еще вчера разведкой республики было зафиксировано прибытие в район обстрела съемочных групп украинских телеканалов «1+1» и «Интер».

Уже после обеда в пятницу на лентах киевских информагентств появились сообщения об обстрелах Лебединского военнослужащими ДНР из систем «Град». Но военные республики сработали, как говорится, на опережение, сообщив данные разведки, хотя это и не помешало украинским СМИ дальше разворачивать истерику о «подлых террористах».

Теперь, как считают в ДНР, у киевских силовиков появится легитимный повод осуществить обстрел позиций республиканской армии и населенных пунктов.

Сирийский сценарий в Донбассе

По данным, которые получили ДНР непосредственно из штаба АТО в Краматорске, командование украинской армии планирует совершить химическую атаку против своих же войск по примеру постановочной химической атаки в сирийской Думе. Для этих целей был выделен «дирижер» из числа офицеров 74 центра информационно-психологических операций — начальник отделения Мельничук. Химическая атака спишется на «террористов ДНР», а военно-политическое руководство Украины получит основания для введения контингента НАТО под видом миротворцев.

В связи с означенной информацией, полковник Эдуард Басурин выступил с заявлением о том, что республиканские силы не имеют на вооружении химических веществ и их образцов. По информации Минобороны ДНР, у Киева есть образцы боевых отравляющих веществ на вооружении ВСУ.

Интерпретации украинских СМИ

Накануне Донецк посетил заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг. В ходе своей деятельности Хуг сделал ряд заявлений на основе отчета о патруле наблюдателей организации в Донбассе.

Так, одним из пунктов информации стала статистика нарушений режима прекращения огня и применения запрещенного минскими соглашениями вооружения. Замглавы ОБСЕ отметил, что «количество случаев применения тяжелых вооружений, запрещенных минскими соглашениями, увеличилось в девять раз».

Как это высказывание передают украинские СМИ: «Боевики за неделю использовали запрещенное вооружение в зоне АТО в девять раз чаще». Под «боевиками» естественно, подразумеваются ВС ДНР и ЛНР. Несмотря на то, что Хуг в своем заявлении не принимал ни одну из сторон конфликта, украинские СМИ традиционно по-своему интерпретировали эту информацию.