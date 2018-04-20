Меню
Новости Сирии
Сирия: появилось видео ударов ВВС Ирака по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: появилось видео ударов ВВС Ирака по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

    353

    Сирия: появилось видео ударов ВВС Ирака по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 20 апреля. В Сети появилось видео авиаударов ВВС Ирака по объектом боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор.

    В ходе операции использовались истребители F-16 Fighting Falcon. Авиация ВВС Ирака уничтожила убежище боевиков ИГ, которое находилось в окрестностях города Хаджин на границе между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор. Операция ВВС Ирака осуществлялась в координации с командованием Вооруженных сил Сирии.

    По итогам операции официальный представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи заявил, что удар по объектам ИГ был нанесен из соображений безопасности, поскольку присутствие террористов в приграничных районах страны представляло угрозу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836