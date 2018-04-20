Сирия: появилось видео ударов ВВС Ирака по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 20 апреля. В Сети появилось видео авиаударов ВВС Ирака по объектом боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор.

В ходе операции использовались истребители F-16 Fighting Falcon. Авиация ВВС Ирака уничтожила убежище боевиков ИГ, которое находилось в окрестностях города Хаджин на границе между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор. Операция ВВС Ирака осуществлялась в координации с командованием Вооруженных сил Сирии.

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По итогам операции официальный представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи заявил, что удар по объектам ИГ был нанесен из соображений безопасности, поскольку присутствие террористов в приграничных районах страны представляло угрозу.

1 Организация запрещена на территории РФ.