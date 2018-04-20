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Посольство США прокомментировало проблемы «Аэрофлота» с американскими визами
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    Посольство США прокомментировало проблемы «Аэрофлота» с американскими визами

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    Посольство США прокомментировало проблемы «Аэрофлота» с американскими визами

    Москва, 20 апреля. Информация о том, что члены экипажей российского перевозчика «Аэрофлот» не могут записаться на визовые собеседования в РФ, не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве США в России.

    «Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны», — сказала представитель американского посольства Андреа Калан, пишет РИА Новости.

    По ее словам, дипмиссия резервирует время для проведения собеседований с членами экипажей авиакомпаний. Калан добавила, что россияне также могут обращаться в посольства и консульства в других странах мира. 

    Накануне российский МИД отреагировал на визовую блокаду США, отметив, что Вашингтон намеренно создает препятствия. Российские экипажи действительно имеют трудности с получением виз, говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

    Автор: Ирина Селезнева
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