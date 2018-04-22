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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел начало вывода боевиков «Джейш Аль-Ислам» из города Думейр
Украина
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел начало вывода боевиков «Джейш Аль-Ислам» из города Думейр

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    Боевики «Джейш Аль-Ислам» покинули Думейр

    Боевики «Джейш Аль-Ислам» покинули город Думейр и его окрестности к северо-востоку от Дамаска в соответствии с договоренностями с российским Центром по примирению враждующих сторон и сирийским руководством. Сейчас данный населенный пункт перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео начало эвакуации.

    На записи, сделанной нашим репортером в САР, можно увидеть один из автобусов, направленный для эвакуации боевиков и членов их семей. Транспортное средство, предоставленное правительством арабской республики, прибыло на главный пункт сбора радикалов на окраине Думейра, где дежурили сирийские военнослужащие и подразделения российской военной полиции.

    Боевики «Джейш Аль-Ислам» покинули Думейр

    Отмечается, что автобусная колонна на пути в провинции Идлиб и Даръа, куда была вывезена основная часть исламистов, сопровождалась военнослужащими САА и сотрудниками сирийского Красного Полумесяца. Часть отрядов «Джейш Аль-Ислам» была доставлена на север Алеппо — в подконтрольные протурецким радикалам города Джараблус и Аль-Баб. В общей сложности Думейр покинули около 1500 тысяч боевиков и порядка 3500 членов из семей.

    Перед выходом из этого района бандформирования сдали сирийским военным все имевшееся у них оружие и боеприпасы, среди них были, в частности, крупнокалиберные пулеметы и ракетные пусковые установки. В настоящий момент саперы войск САР входят в город для проведения зачистки территории от мин, растяжек и самодельных взрывных устройств, возможно, оставленных радикалами перед выходом.

    Военная полиция РФ

    Таким образом, правительство САР во главе с Башаром Асадом предоставляет боевикам возможность пойти на примирение с Дамаском и вернуться к нормальной жизни, дабы прекратить продолжающееся уже семь лет кровопролитие. В районе Восточного Каламуна дальше к северо-востоку от Думейра, однако, все еще сохраняется анклав так называемой вооруженной оппозиции. В настоящий момент ведутся переговоры с боевиками о добровольном выходе из района.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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