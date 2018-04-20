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Назван список лучших песен самых ненавистных групп
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    Назван список лучших песен самых ненавистных групп

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    Назван список лучших песен самых ненавистных групп

    Лос-Анджелес, 20 апреля. Авторитетное издание NME составило список «самых любимых песен групп, которые вы ненавидите». Рейтинг формировался на основе читательского голосования.

    Всего в список вошли 13 композиций от 13 музыкальных коллективов. На первое место попала британская рок-группа Coldplay с композицией Viva La Vida. По мнению пользователей, именно эту песню можно слушать даже при самой большой нелюбви к творчеству Криса Мартина и его команды.

    На втором месте композиция Medicine коллектива 1975, который, по мнению юзеров, является «невыносимым». На третью позицию поставили песню Rollin альтернативной команды Limp Bizkit.

    В список также попали композиции ABBA, Maroon 5, Nickelback, Sugarbabes, Razorlight, The Libertines, Radiohead.

    Автор: Дима Оленин
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