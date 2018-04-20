У России все больше оснований обвинить Лондон в похищении Скрипалей — Яковенко

Лондон, 20 апреля. Россия имеет все основания считать исчезновение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании похищением. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

«Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию, как похищение двоих российских граждан», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Напомним, что спецслужбы Великобритании спрятали в секретном месте Юлию Скрипаль, которая поправилась после инцидента в Солсбери и скрывают ее местонахождение. Накануне сообщалось, что девушка звонила в подольский кинологический центр, чтобы узнать о судьбе своей собаки, которую она оставила в России, когда отправилась навестить отца в Великобритании.

В начале марта Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском городе Солсбери с признаками отравления. Власти Великобритании сразу же возложили ответственность на Россию, не дожидаясь результатов расследования. Однако, согласно информации специалистов из Швейцарии, Скрипали были отравлены веществом Bz, которое находится на вооружении британской и американской армии.