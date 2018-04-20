Россия с помощью экономических инструментов увеличивает свое влияние в ЕС — Bloomberg

Россия с помощью экономических инструментов увеличивает свое влияние в ЕС, сообщает Bloomberg. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Bloomberg Russia Set to Grab Economic Foothold in Reluctant EU Member» («Россия наращивает влияние в Евросоюзе, используя экономические инструменты»).

Сбербанк и ВТБ в скором времени станут владельцами крупных пакетов акций хорватского ритейлера Agrokor d.d. Конвертирование долговых обязательств в акции добавит России влияния в стране Европейского союза, которая многие годы пыталась оградиться от инвестиций из РФ.

Российские ПАО «Сбербанк» и группа ВТБ намерены конвертировать долговые обязательства на сумму около 1,4 миллиарда евро ($1,7 миллиарда) в акции компании Agrokor d.d., которая в прошлом году оказалась неплатежеспособной на фоне обвинений в махинациях с бухгалтерской отчетностью. Сделка стала возможной после того, как Сбербанк отказался от серии судебных исков с целью признания своих претензий. Уже ясно, что стоимость российской доли акций ритейлера (точный размер которой еще предстоит определить) будет больше, чем все российские инвестиции в Хорватию с момента обретения ею независимости от Югославии.

Это также даст Москве новую возможность расширить свое влияние в регионе, который еще до падения коммунизма пытался вырваться из ее орбиты влияния ради повышения уровня жизни и более демократической системы управления. Сбербанк настаивает на том, что просто защищает свои инвестиции и не занимается поглощением потерпевших крах компаний. Тем не менее, посол России в Загребе Анвар Азимов не упустил возможность подчеркнуть политическую важность этого шага, представив процедуру урегулирования долговых требований, как проявление дружественной позиции России.

«Интересно, почему ваши западные друзья, ваши стратегические партнеры, не пришли к вам с предложением помочь Agrokor d.d.?», — задал риторический вопрос Азимов во время пресс-конференции во вторник.

«Россия в очередной раз доказала, что она является надежным партнером Хорватии, и все, что мы делаем здесь, идет лишь на благо стабильности вашей страны», — добавил он.

В то время как отношения между Россией и Западом находятся в худшем состоянии со времен холодной войны, каждый шаг российских компаний по наращиванию инвестиций, военных и иных связей с восточными членами ЕС привлекает пристальное внимание их союзников.

Правительство Венгрии, у которого не раз возникали разногласия с ЕС по поводу «демократических ценностей», было жестко раскритиковано в 2014 году из-за того, что оно заключило контракт стоимостью 12,5 миллиардов евро на расширение атомной электростанции с российской корпорацией «Росатом». Это произошло в том же году, когда Крым вошел в состав России.

И хотя российские инвестиции свободно вливались в соседнюю Сербию, в Хорватии они до сих пор ограничивалась гостиницами, автозаправочными станциями, принадлежащими ПАО «ЛУКОЙЛ», а также небольшими долями в нескольких других компаниях.

Ранее Загреб также отказался принять участие в проекте российского газопровода «Южный поток». Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Когда российские банки завершат процедуру конвертации долговых обязательств, они станут владельцами крупнейшего (объединенного) пакета акций Agrokor d.d., хотя на этой неделе министр экономики Хорватии Мартина Далич заявила, что кредиторы обычно не остаются долгосрочными владельцами компаний.