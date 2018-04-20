Сирия: боевики атаковали позиции правительственных сил в провинции Латакия

Дамаск, 20 апреля. Боевики совершили масштабную атаку на позиции правительственных сил Сирии на севере провинции Латакия. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, минувшей ночью боевики попытались прорвать оборону сирийской армии в районе холма Тал Рашо. Террористы планировали проникнуть на территории, контролируемые сирийской армией для осуществления диверсий. Сирийские военнослужащие зафиксировали попытку проникновения боевиков, после чего завязался бой. В ходе столкновения правительственные войска использовали тяжелую технику и артиллерию. В конечном итоге террористы понесли существенные потери и были вынуждены отступить.