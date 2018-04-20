Володин раскритиковал Минздрав РФ за невыполнение плана по импортозамещению

Москва, 20 апреля. Российский Минздрав неэффективно выполнил задачу по импортозамещению лекарств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал обсуждение законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США. Документ обсуждался с экспертами и представителями бизнеса.

«Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере — практически до 100%", — прокомментировал парламентарий.

Володин раскритиковал работу здравоохранительного ведомства за невыполнение плана по импортозмещению, поскольку 68 процентов лекарственных препаратов являются заграничными. Спикер добавил, что американские компании на российском рынке фармацевтики ежегодно получают около 50 млрд рублей чистой прибыли.