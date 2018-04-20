Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

Москва, 20 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что США и союзники нанесли ракетные удары по Сирии, когда длительные усилия по установлению мира в стране наконец начали приносить свои плоды и помешали дальнейшему улучшению обстановки в стране.

Ракетная атака произошла, когда нормализация обстановки в стране становилась безвозвратным явлением, а до завершения операции в Восточной Гуте оставалась всего два дня, подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — заметил он, подчеркнув, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в арабской стране.

Шойгу в пятницу во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной РФ.

«Но, тем не менее, все это не принесло стабильности, все это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу напомнил спецпосланнику о плодотворной работе по стабилизации положения дел в САР. В частности, он упомянул совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане.