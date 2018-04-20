Меню
Новости Сирии
Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    1061

    Шойгу объяснил де Мистуре, почему США и союзники ударили по Сирии «в самый неподходящий момент»

    Москва, 20 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что США и союзники нанесли ракетные удары по Сирии, когда длительные усилия по установлению мира в стране наконец начали приносить свои плоды и помешали дальнейшему улучшению обстановки в стране.

    Ракетная атака произошла, когда нормализация обстановки в стране становилась безвозвратным явлением, а до завершения операции в Восточной Гуте оставалась всего два дня, подчеркнул глава Минобороны РФ.

    «Да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — заметил он, подчеркнув, что ракетные удары не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования в арабской стране.

    Шойгу в пятницу во время встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Национальном центре управления обороной РФ.

    «Но, тем не менее, все это не принесло стабильности, все это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — подчеркнул он.

    Кроме того, Шойгу напомнил спецпосланнику о плодотворной работе по стабилизации положения дел в САР. В частности, он упомянул совместную работу в Сочи по созданию и формированию конституционной комиссии, а также встречу в Астане.

    «При, безусловно, нацеленности на то, что вся эта работа будет сконцентрирована, сосредоточена в Женеве — как мы и договаривались, как планировали, как это и было решено во время проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — пояснил министр.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836