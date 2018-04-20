Шойгу: Ракетные удары Запада по Сирии помешали процессу урегулирования

Москва, 20 апреля. Ракетные удары Запада по Сирии не принесли стабильности и помешали процессу урегулирования. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Но тем не менее все это не принесло стабильности, все это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантами, могло бы быть довольно серьезным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — сказал генерал армии во время встречи в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. Всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.Президент РФ Владимир Путин отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.