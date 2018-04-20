Арабский журналист: Конвейер фейковых новостей о Сирии не прекратится, пока США не получат свои дивиденды

На IV Ялтинском международном экономическом форуме обсуждают не только инвестиции, экономику и международные отношения, но и фейковые новости. Об информационной войне и вбросах в освещении сирийского конфликта Федеральному агентству новостей рассказал Абдель-Мунем Салем, глава регионального бюро арабской телекоммуникационной сети Al Mayadeen.

— Салем, какие фейки вам кажутся наиболее вопиющими в сирийской истории?

— Уже сегодня из Сирии поступают тревожные сообщения о том, что готовится очередная провокация с целью обострения конфликта, в том числе, якобы с применением отравляющего оружия в сирийской армии. На этой волне пытаются вновь обострить ситуацию, вновь начать крупномасштабные боевые действия и под прикрытием того, что мол, «режим виноват в непрекращении огня, опять воспользовался химическим оружием», еще раз нанести военный удар по Сирии.

Так что ситуация очень страшная, сложная, и этот конвейер фейковых новостей не прекращается. Он и не прекратится, поскольку Запад и США добиваются определенных целей в регионе. И пока они не добьются своего, то не прекратят действовать любым путем, в том числе с помощью фейковых новостей.

— Главы крупных российских СМИ сейчас на форуме говорили о том, как важно делать фактчекинг, но это не так просто, когда дело касается Сирии. Что вы советуете?

— Обращаться к надежным источникам информации, к российским СМИ, которые там работают. В Сирии сейчас есть ВГТРК, RT, Sputnik (также работают военные корреспонденты ФАН — прим. ФАН). Мы, жители этого региона, тоже работаем в Сирии с первого дня конфликта, мы заинтересованы в подаче информации. Наш девиз: «Действительность как она есть на самом деле». Мы хотим не приукрашивать, не искажать, а передавать все как оно есть на самом деле.

— Точка зрения на события в российских и сирийских правительственных СМИ совпадает?

— В целом, да. Может, они делают акцент на разные вещи для своих аудиторий. Например, российские СМИ хотят показать жителям РФ, чем занимаются российские войска, и почему они там. Мне кажется, это сейчас всем достаточно очевидно: у России несколько целей — борьба с международным терроризмом на дальних подступах, национальные интересы, партнерство с союзником. Сирия остается геостратегическим местом, где пересекаются интересы многих стран, и России было бы непростительно и недальновидно оттуда уйти. В Сирии сосредоточены интересы безопасности, геополитики, экономики.

— Почему факт борьбы России с терроризмом не засчитывается и не учитывается в западных СМИ?

— Потому что у Запада своя повестка дня как в самом регионе, так и по отношению к России. Ему неинтересно бороться с терроризмом, они лучше будут пользоваться его услугами против России, что мы и видим на территории Сирии, как мы видели это в Афганистане. Они когда-то вырастили «Аль-Каиду»1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ФАН), выращивали террористов, головорезов со всего мира, и цель была изнурить СССР войной, чтобы страна понесла большие экономические и политические потери. То же самое делается сейчас в Сирии: тут кто только не воюет, в том числе выходцы из стран СНГ, со всего мира. Собрали отщепенцев со всего мира, и если их не остановить, они завтра будут здесь, в том числе и в Крыму.

— Как вам видится дальнейшее развитие конфликта?

— К сожалению, до окончательного разрешения сирийского конфликта и развязки еще далеко. Страны Ближнего Востока, Сирия и Россия были близки к тому, чтобы сдвинуть урегулирование кризиса с мертвой точки: мы смогли посадить всех за стол переговоров в Женеве и Сочи. Но каждый раз, когда делается шаг вперед, находится способ провести очередную провокацию с тем, чтобы отодвинуть все успехи назад. Сейчас опять подливают масла в огонь, снова готовятся боевые действия, и поскольку Запад еще не получил свои дивиденды, до стабилизации ситуации пока еще очень далеко.

— Если вернуться к теме фейковых новостей: вы на форуме предлагаете создать общую информационную сеть как противодействие фейкам о Сирии. Расскажите подробнее.

— Это информационная сеть «во имя человечества», которая могла бы стать альтернативным источником информации о Сирии. В ней уже участвуют представители Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Индии.

— Федеральное агентство новостей также создает новый информационный ресурс на английском языке Wake up Americans для альтернативной точки зрения. Как думаете, дело в альтернативных источниках информации или все-таки в желании людей их изучать? Вы только что на выступлении сказали, что большинство американцев живут обыденной жизнью и им неинтересно искать другую информацию.

— К сожалению, если сам человек не проявит интерес, сложно донести до него информацию. В Америке все телевидение кабельное, человек выбирает из пакета то, что ему надо, платит за это и смотрит. Я много раз бывал в Америке, знаю настроения в целом. Людей мало интересует международная жизнь. Этим интересуются специалисты или убежденные люди с идеологическим началом: те, кто против системы, а подавляющее большинство живет повседневной жизнью. Это работяги, которым достаточно прогноза погоды, новостей своего штата и светской хроники о жизни актеров. В глобальном масштабе мировая политика их мало волнует.

— Значит, мы останемся для них страной зла, которая бомбит сирийских детей в их фейковых новостях?

— Я не думаю, что это так. Если провести голосование в США, то вряд ли 70% скажет: «Россия – зло», 20% — «Мы ничего не знаем», а 10% «Россия — хорошая». Я думаю, подавляющее число займет нейтралитет, часть скажет, что надо договариваться. Не думаю, что будут ошеломляющие цифры респондентов, выступающих против России.

1 Организация запрещена на территории РФ.