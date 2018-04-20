Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

Москва, 20 апреля. Минтруд России сообщил, что в 20 регионах страны отмечается напряженная ситуация на рынке труда. Соответствующая информация следует из проекта ведомства, подготовленного по итогам 2016-2017 годов.

Подобные материалы составляются каждый год на основе данных, представленных Росстатом.

«По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2015-2016 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016-2017 годов включены Республика Марий Эл и Томская область, исключена республика Хакасия», — объясняют авторы документа, опубликованного для общественного обсуждения.

По итогам 2017-2017 годов напряженная ситуация на рынке труда сложилась в таких районах, как республика Карелия, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В список также попали Чечня, Марий Эл, Курганская область, Северная Осетия-Алания, Алтай, Тыва, Забайкалье, Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Томская область, Калмыкия, Алтайский край.