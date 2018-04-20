Меню
Общество
Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

    31

    Минтруд РФ назвал 20 регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

    Москва, 20 апреля. Минтруд России сообщил, что в 20 регионах страны отмечается напряженная ситуация на рынке труда. Соответствующая информация следует из проекта ведомства, подготовленного по итогам 2016-2017 годов.

    Подобные материалы составляются каждый год на основе данных, представленных Росстатом.

    «По сравнению с ранее изданным приказом, подготовленным по итогам 2015-2016 годов, в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016-2017 годов включены Республика Марий Эл и Томская область, исключена республика Хакасия», — объясняют авторы документа, опубликованного для общественного обсуждения.

    По итогам 2017-2017 годов напряженная ситуация на рынке труда сложилась в таких районах, как республика Карелия, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В список также попали Чечня, Марий Эл, Курганская область, Северная Осетия-Алания, Алтай, Тыва, Забайкалье, Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Томская область, Калмыкия, Алтайский край.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1061
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    327
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    836