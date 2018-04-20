Порошенко заявил об изменении ситуации в Донбассе после поставок антиснайперских комплексов в ВСУ

Киев, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что украинские силовики в Донбассе получили первые современные антиснайперские комплексы, которые якобы изменили ситуацию в зоне конфликта.

«Сегодня пошли первые антиснайперские комплексы, очень современные, дальнобойные», — сказал он во время открытия реконструированного Львовского областного клинического перинатального центра.

Как уточнил Порошенко, комплексы размещаются в районе населенных пунктов Авдеевка и Широкино. Он добавил, что после того, как о поставках узнали ополченцы, интенсивность снайперского огня якобы стала значительно меньше.

При этом Киев продолжает регулярно нарушать минские соглашения, заключенные в целях урегулирования ситуации в Донбассе, и проводит обстрелы ДНР и ЛНР. На этой неделе ВСУ открыли огонь по автоколонне со специалистами Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрела несколько человек были ранены, ДФС приостановила свою работу, а ее персонал был эвакуирован. После закрытия ДФС запасы воды в критическом положении уже оказались жители Авдеевки: запасы воды в населенном пункте заканчиваются.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.