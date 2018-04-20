Донбасс: ВСУ готовятся атаковать позиции ЛНР и ДНР

Луганск, 20 апреля. Командир четвертой отдельной гвардейской бригады Луганской народной республики Петр Бирюков сообщил, что украинская армия стягивает силы в Донбасс для наступления на позиции военных ДНР и ЛНР. По его словам, вооруженные силы ЛНР готовы отразить нападение ВСУ.

«Готовятся они всегда. Правда, их наступление, бывает, срывается, — сказал Бирюков. — По политическим или по каким-либо иным причинам».

Как отметил командир, армия ЛНР в настоящее время сплочена, настрой у бойцов нормальный.

«Люди понимают, за что воюют», — заключил Бирюков, передает агентство «Ридус».

Напомним, как стало известно ранее, украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике, о чем сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.