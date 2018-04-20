Будущим главой Содружества наций избран принц Чарльз

Лондон, 20 апреля. Новым главой Содружества наций избран наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. Его кандидатуру на рассмотрение глав правительств объединения внесла Елизаветта II. Этот пост он займет после смерти королевы.

«Я искренне желаю, чтобы содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы однажды принц Уэльский продолжил выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — заявила она накануне.

Кандидатуру Чарльза утвердили на встрече в Виндзорском дворце главами правительств объединения, в которое входит Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, уточняет Skynews.

Стоит отметить, что этот пост не передается по наследству. Данные соцопросов, как сообщает RT, говорят о том, что 44% британцев поддерживают решение о том, чтобы новым главой Содружества наций стал принц Чарльз.