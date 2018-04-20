Лондон, 20 апреля. Британские власти уничтожают все возможные улики в «деле Скрипаля», они также не заинтересованы в диалоге на тему расследования с Москвой. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик», — заявил дипломат.

Он отметил, что, как и ранее, Лондон также не делает шагов к тому, чтобы совместно расследовать произошедшее в Солсбери.

Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее в интервью Федеральному агентству новостей назвал «дело Скрипаля» плохо продуманной операцией. Он напомнил, что новые версии отравления Скрипалей появляются на Западе чуть ли не каждый день.