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Власти Британии уничтожают улики по «делу Скрипаля» — посол РФ в Лондоне
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    Власти Британии уничтожают улики по «делу Скрипаля» — посол РФ в Лондоне

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    Власти Британии уничтожают улики по «делу Скрипаля» — посол РФ в Лондоне

    Лондон, 20 апреля. Британские власти уничтожают все возможные улики в «деле Скрипаля», они также не заинтересованы в диалоге на тему расследования с Москвой. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

    «У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик», — заявил дипломат.

    Он отметил, что, как и ранее, Лондон также не делает шагов к тому, чтобы совместно расследовать произошедшее в Солсбери.

    Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее в интервью Федеральному агентству новостей назвал «дело Скрипаля» плохо продуманной операцией. Он напомнил, что новые версии отравления Скрипалей появляются на Западе чуть ли не каждый день.

    Автор: Федор Веснин
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