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В ДНР заявили об освобождении из украинского плена почти 800 человек
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    В ДНР заявили об освобождении из украинского плена почти 800 человек

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    В ДНР заявили об освобождении из украинского плена почти 800 человек

    Донецк, 20 апреля. Обмудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что почти 800 сторонников республики были освобождены из украинского плена за время конфликта в Донбассе.

    Конфликт в Донбассе длится более четырех лет, за это время аресты жителей ДНР и ЛНР стали частой практикой со стороны СБУ и других украинских силовых структур, рассказала уполномоченная по правам человека Дарья Морозова.

    «За все это время было проведено 29 обменов, в результате которых было освобождено 790 человек», — сказала омбудсмен.

    Напомним, что последний обмен между ДНР и Киевом состоялся в декабре прошлого года. Украина передала Донецку 160 человек, на подконтрольную Киеву территорию поехали 57 человек. Ранее сообщалось о том, что украинские силовики за прошедшие сутки выпустили по Донецкой республики свыше 900 боеприпасов.

    Автор: Ирина Селезнева
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