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PANORAMA360: смотровая площадка на самом высоком этаже здании здания в Европе открылась в Москве. ФАН-ТВ
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    PANORAMA360: смотровая площадка на самом высоком этаже здании здания в Европе открылась в Москве. ФАН-ТВ

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    Московский международный деловой центр «Москва-Сити» открыл для посетителей смотровую площадку на самом высоком этаже здания в Европе. Новая достопримечательность столицы – проект PANORAMA360 – разместился на 89 этаже башни «Федерация».

    Поклонная гора, Белый дом, Московский Государственный университет, храм Христа Спасителя, «Лужники», Останкинская телебашня. Витринные шестиметровые окна расположены по кругу длиной 210 метров. В них каждый может рассмотреть московские достопримечательности с новой стороны.

    На площади в 1500 кв. м. расположилось девять зон. В самом центре – эко-ресторан, кафе и фабрика мороженого. Здесь развернулась круглосуточная линия по производству пломбира.Вафельные стаканчики и эскимо с пятью видами пломбира готовят прямо на глазах у гостей. Организаторы утверждают, что уже подали документы в Книгу Рекордов Гиннеса. Фабрика мороженого на 89-м этаже обещает стать самой высокой в мире.  

    PANORAMA360: смотровая площадка на самом высоком этаже здании здания в Европе открылась в Москве. ФАН-ТВ

    PANORAMA360 — настоящий культурный, социальный и образовательный проект. Здесь будут проходить выставки, концерты, проекционные шоу, мастер-классы и даже уроки москвоведения для школьников. Интерактивный гид на русском, английском и китайском языках расскажет интересные факты о достопримечательностях столицы.

    В фотозоне каждый гость сможет сфотографироваться на фоне городских видов и получить распечатанный снимок в подарок. А с помощью специального приложения – изучить комплекс Москва-Сити. Фиолетовые метки на стойках превращаются в 3D-проекции башен, которые вырастают прямо на экране мобильного телефона. 

    PANORAMA360: смотровая площадка на самом высоком этаже здании здания в Европе открылась в Москве. ФАН-ТВ

    Уникальное место отдыха и развлечений на 89-м этаже откроется 21 апреля. Входной билет – от 600 до 1200 рублей. В него входит фотография, мороженое и проекционное шоу. Дети до 5 лет смогут попасть на смотровую площадку бесплатно.

     

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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