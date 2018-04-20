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Россияне признали крымское вино лучшим в стране
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    Россияне признали крымское вино лучшим в стране

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    Россияне признали крымское вино лучшим в стране

    Москва, 20 апреля. Россияне признали крымское вино лучшим в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса туристов, проведенного в социальных сетях.

    Туристам предлагалось выбрать российский регион, где, как они считают, производят лучшее вино в стране. В пользу Крыма свой голос отдали 64% респондентов, на втором месте оказался Краснодарский край (30% голосов). Ставрополье и Ростовская область набрали по 2%, сообщает портал Tvil.ru.

    Любимыми крымскими винами участники опроса назвали вина Южного (Алуштинская долина, Красный Камень) и Восточного берегов (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины). Также туристы оценили вкус вин Бахчисарайского района и Балаклавы.

    Автор: Василий Котов
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