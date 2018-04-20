Москва, 20 апреля. Россияне признали крымское вино лучшим в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса туристов, проведенного в социальных сетях.

Туристам предлагалось выбрать российский регион, где, как они считают, производят лучшее вино в стране. В пользу Крыма свой голос отдали 64% респондентов, на втором месте оказался Краснодарский край (30% голосов). Ставрополье и Ростовская область набрали по 2%, сообщает портал Tvil.ru.

Любимыми крымскими винами участники опроса назвали вина Южного (Алуштинская долина, Красный Камень) и Восточного берегов (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины). Также туристы оценили вкус вин Бахчисарайского района и Балаклавы.