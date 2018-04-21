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Строительство железной дороги в Китай обещает инвестиции и рабочие места
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    Строительство железной дороги в Китай обещает инвестиции и рабочие места

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    Строительство железной дороги в Китай обещает инвестиции и рабочие места

    Москва, 21 апреля. Инвесторы из Поднебесной и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций подписали соглашение о строительстве скоростной железной дороги из Владивостока в китайский Муданьцзян. Специально выделенная магистраль для движения пассажирских поездов со скоростью до 250 километров в час может стать важным проектом для Дальнего Востока, но потребует расходов со стороны государства, рассказал Федеральному агентству новостей заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук.

    «Даже в Китае, с его огромными массами людей, высокоскоростные магистрали не окупаются. Но там относятся к этому спокойно, рассматривают расходы как стимул для увеличения внутреннего спроса и повышения транспортной мобильности населения. Так же воспринимать это следует и в России», — считает Владимир Савчук.

    Общая протяженность магистрали составит 380 км, из которых около 150 км придется на российскую территорию. При заявленной скорости движения с учетом остановок по пути на всех 12 станциях, дорога из Владивостока в Муданьцзян займет не более 2,5-3 часов.

    «Сейчас из Владивостока в Китай ходит много автобусов. Новые поезда смогут забрать заметную часть от существующего пассажиропотока, но, вряд ли, этого хватит для выхода хотя бы на операционную рентабельность, не говоря уже о возврате инвестиций», — полагает Владимир Савчук.

    Однако положительный эффект от строительства железной дороги можно получить за счет создания на Дальнем Востоке новых рабочих мест при строительстве и эксплуатации магистрали.

    Со стороны Китая в проекте участвуют компании China Railway Dongfang Group и Prestige Frontier Limited. Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелеи займут 70% от длины железнои дороги, а объем инвестиции составит 12 млрд долларов (737 млрд рублей).

    Автор: Павел Арабов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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