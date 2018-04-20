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Армия Сирии добилась вывода боевиков из ряда районов под Дамаском
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    Армия Сирии добилась вывода боевиков из ряда районов под Дамаском

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    Армия Сирии добилась вывода боевиков из ряда районов под Дамаском

    Дамаск, 20 апреля. Правительственные силы Сирии достигли соглашения о выводе боевиков из ряда районов к югу от Дамаска.

    «Достигнуто соглашение о прекращении огня в районе Эль-Хаджр эль-Асвад после того, как боевики сдались. Соглашение предусматривает вывод террористов ИГ в район Аль-Бадия аш-Шаркия, а террористов «Джебхат ан-Нусры»1 — в Идлиб», — пояснил РИА Новости источник в сирийских вооруженных силах.

    При этом он подчеркнул, что боевики, которые согласились сложить оружие, смогут урегулировать свой правовой статус.

    Напомним, чтот террористические группировки «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра» запрещены в России. Район Аль-Бадия аш-Шаркия находится на юге Сирии, а провинция Идлиб — на севере.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия дала боевикам двое суток на то, чтобы покинуть районы к югу от Дамаска. В противном случае войска развернули бы широкую антитеррористическую операцию.

                   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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