Сирия: САА и «Силы Тигра» окружили стратегический город в Восточном Каламуне

Дамаск, 20 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии во главе с элитным отрядом спецназа «Силы Тигра» полностью окружили город Ар-Рухайба в Восточном Каламуне, который является крупным опорным пунктом боевиков в этом районе. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, за минувшие сутки «Силы Тигра» при поддержке авиации и регулярных подразделений САА полностью окружили город Ар-Рухайба в Восточном Каламуне. В ходе операции ВВС Сирии нанесли более 100 ударов по позициям боевиков в этом районе. В настоящее время командование сирийских войск ожидает, что боевики пойдут на сделку с властями Сирии, сложат оружие и покинут город. Тем временем «Силы Тигра» осуществляют зачистку в пустыне к востоку от городов Ар-Рухайба и Джейруд.