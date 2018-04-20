Сирия: эксперты ОЗХО отказались встречаться с жителями Думы

Москва, 20 апреля. Прибывшие в Сирию 14 апреля эксперты ОЗХО отказываются встречаться с жителями города Дума, где якобы сирийская армия использовала химоружие. В настоящее время власти САР выражают опасение, что представители ОЗХО лишь ограничатся «дистанционным» изучением доказательств.

Как стало известно, приезда представителей организации в Думу так и не произошло: они не посетили больницу этом городе, где якобы оказывалась помощь пострадавшим от «химатаки». Кроме того, эксперты отказались встречаться с жителями Думы, в том числе с отцом мальчика Хасана Диаба, заявившего о том, что готов дать показания, что никакой химической атаки не было, передает РИА Новости.

Напомним, как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия озабочена тем, что ряд игроков пытается препятствовать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе.