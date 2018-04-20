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В Израиле отменили церемонию вручения премии Genesis из-за Натали Портман
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    В Израиле отменили церемонию вручения премии Genesis из-за Натали Портман

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    Натали Портман сорвала церемонию вручения «еврейского Нобеля»

    Иерусалим, 20 апреля. Американская актриса Натали Портман сорвала церемонию вручения премии Genesis, которую еще называют «еврейским Нобелем».

    По словам представителя Портман, актриса, ставшая лауреаткой премии, испытывает сильный стресс из-за последний событий в стране, поэтому «ей некомфортно участвовать в любых публичных мероприятиях в Израиле».

    Поездка Портман была запланирована на июль, уточняет Associated Press.Представители фонда Genesis, учредившего премию, отреагировал на ее решение отменить визит, заявив о своей опечаленности таким решением и отменил церемонию вовсе.

    Призовой фонд премии ежегодно составляет 1 млн долларов. Она была учреждена в 2012 году и присуждается получившим мировое признание евреям и выходцам из Израиля.

    Напомним, в течение нескольких последних недель на границе Израиля и сектора Газа усились протесты и столкновения. Жертвами стали 28 палестинцев и свыше 1,6 тысячи человек были ранены. В числе жертв оказались трое детей и журналист. Эксперты СПЧ ООН заявили, что израильские военные нарушают ряд конвенций и принципов в области международного права, в связи с чем призвали ООН создать независимую комиссию по расследованию событий на границе с сектором Газа, начиная с 30 марта.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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