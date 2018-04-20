«Мы не обязаны реагировать на писк каждой мыши»: в России ответили на требование Минобороны Латвии

Рига не понимает, почему Российская Федерация отказалась от проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоне Балтийского моря, хотя якобы уже дважды резервировала для этих целей время и воздушное пространство. С таким заявлением выступил глава Минобороны балтийского государства Раймондс Бергманис.

Латвийский военачальник также попросил российскую сторону объяснить несостоявшиеся учения.

«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — подчеркнул главный латвийский военный.

Ранее военное ведомство Латвии сообщало, что Главный центр единой системы организации воздушного движения России якобы проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что Москва зарезервировала для тренировочной стрельбы воздушное пространство с 17 по 19 апреля и с 4 по 6 апреля.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что требование объясниться, поступившее от министра обороны Латвии, вызвали у него искреннее недоумение и даже раздражение.

«Место министра обороны Латвии с краю. А что касается нашего решения, то тут нужно вопросы задавать командованию ВМФ России. В данном случае, скорее всего, был соответствующий приказ, но чем он мотивирован — это решает российское военное командование. А министр обороны Латвии пусть постоит с краю, если он не понимает. Досвидос ему», — заявил Коротченко.

При этом военный аналитик уверен, что Российская Федерация не обязана ни перед кем отчитываться за то, что решила отказаться от проведения учебных пусков ракет или любых других маневров.

«Когда каждый клоп, каждая мышь начинает пищать на Россию, с чего мы должны реагировать? Какая-то Латвия, какой-то перепуганный министр обороны хотят знать, почему мы не провели учений. Пусть он проверит свою психику в рижском психдиспансере, может, станет чуть более спокойным, уверенным в себе. Ну не их, простите, собачье дело, чем занимается России и почему она не провела стрельбы. Латвии до свидания, Россия абсолютно не обязана отчитываться перед Ригой. Если они чего-то не понимают, то пусть шлифуют свое воинское мастерство, расширяют кругозор», — заключил Коротченко.

Ранее Москва якобы призвала Латвию в определенный период времени закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии страны. В свою очередь агентство гражданской авиации в ответ на просьбу России согласилось закрыть воздушное пространство и сообщило в Национальные вооруженные силы страны, которые приступили к наблюдению за предстоящими маневрами. Однако ни во время первых, ни во время вторых учений никакой активности со стороны России не зафиксировали.