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Сирия: 35 боевиков ССА погибли при подрыве смертника ИГ в провинции Даръа
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    Сирия: 35 боевиков ССА погибли при подрыве смертника ИГ в провинции Даръа

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    Сирия: 35 боевиков ССА погибли при подрыве смертника ИГ в провинции Даръа

    Дамаск, 20 апреля. Около 35 боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) погибли при подрыве заминированного автомобиля, управляемого смертником террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    По данным агентства, в последние дни в провинции Даръа усилились столкновения между боевиками ССА и террористами ИГ. В начале недели боевики ИГ захватили ряд населенных пунктов, которые контролировались ССА, однако позднее они были отбиты.  В ответ террористы ИГ совершили атаку с использованием заминированного автомобиля, управляемого смертником. В результате атаки погибли порядка 35 боевиков ССА, более 40 получили ранения.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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