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Бузова в новой песне поставила себя на второе место после Путина
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    Бузова в новой песне поставила себя на второе место после Путина

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    Бузова в новой песне поставила себя на второе место после Путина

    Москва, 20 апреля. В новой песне «Тоже музыка» российская телеведущая Ольга Бузова поставила себя на второе место после президента РФ Владимира Путина.

    Текст новой композиции для Бузовой записал рэпер Баста (Василий Вакуленко). В пятницу фрагмент клипа был опубликован на странице Бузовой в Instagram. Телеведущая поет о том, что в текстах ее песен «не очень много мусора», а исполняемые ею композиции – «тоже музыка». Помимо строчек о карьере артистки, в треке Бузова утверждает, что после Путина она вторая.

    «Я вторая после Путина, я – правнучка Распутина», — поет она.

    Новинку от Бузовой и Басты россияне оценили по-разному. Как передает «Пятый канал», одним трек пришелся по душе, другие оценили текст рэпера, но сочли, что Бузова исполнила его слишком манерно и самовлюбленно и испортила.

    После размещения в iTunes песня «Тоже музыка» сразу стала лидером на территории РФ. Чтобы занять первую строчку рейтинга, ей понадобилось меньше минуты, уточняет «Инфореактор».

    Ранее поклонники раскритиковали экс-ведущую телепроекта «Дом-2», а теперь певицу Ольгу Бузову за слишком откровенные наряды.

    Автор: Василий Котов
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