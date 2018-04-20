Бузова в новой песне поставила себя на второе место после Путина

Москва, 20 апреля. В новой песне «Тоже музыка» российская телеведущая Ольга Бузова поставила себя на второе место после президента РФ Владимира Путина.

Текст новой композиции для Бузовой записал рэпер Баста (Василий Вакуленко). В пятницу фрагмент клипа был опубликован на странице Бузовой в Instagram. Телеведущая поет о том, что в текстах ее песен «не очень много мусора», а исполняемые ею композиции – «тоже музыка». Помимо строчек о карьере артистки, в треке Бузова утверждает, что после Путина она вторая.

«Я вторая после Путина, я – правнучка Распутина», — поет она.

Новинку от Бузовой и Басты россияне оценили по-разному. Как передает «Пятый канал», одним трек пришелся по душе, другие оценили текст рэпера, но сочли, что Бузова исполнила его слишком манерно и самовлюбленно и испортила.

После размещения в iTunes песня «Тоже музыка» сразу стала лидером на территории РФ. Чтобы занять первую строчку рейтинга, ей понадобилось меньше минуты, уточняет «Инфореактор».

Ранее поклонники раскритиковали экс-ведущую телепроекта «Дом-2», а теперь певицу Ольгу Бузову за слишком откровенные наряды.