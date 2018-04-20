St. Petersburg Fashion Week: в Петербурге состоялось открытие недели моды. ФАН-ТВ

На новой сцене Александринского театра модницы и модники Северной столицы собрались на открытие нового сезона официальной недели моды St. Petersburg Fashion Week».

Неделя Моды проходит с 19 по 22 апреля. За это время в Петербурге продемонстрируют коллекции, как известных дизайнеров, так и молодых. В день открытия публике представили коллекцию Space Lock. Это совместная работа Ирины и Виктории Соболь и Олега Кондратьева. Если для Олега это далеко не первый показ, то для Ирины и Виктории это дебют. В основу коллекции легла атмосфера, навеянная Петербургом.

В их коллекции можно увидеть одежду, как для женщин, так и для мужчин. Олег занимался созданием мужских образов, а Ирина и Виктория дамских. Зрителям показали не просто модные тенденции грядущего осенне-зимнего сезона, а настоящее шоу с живой музыкой.

На протяжении четырех дней ценители моды будут знакомиться с новыми дизайнерами, узнают о новинках сезона, а так же послушают лекции от профессионалов модной индустрии