Меню
Общество
St. Petersburg Fashion Week: в Петербурге состоялось открытие недели моды. ФАН-ТВ
Новости Сирии
Сирия: боевики атаковали позиции правительственных сил в провинции Латакия
Следующая новость
Загрузка...

    St. Petersburg Fashion Week: в Петербурге состоялось открытие недели моды. ФАН-ТВ

    48

    На новой сцене Александринского театра модницы и модники Северной столицы собрались на открытие нового сезона официальной недели моды St. Petersburg Fashion Week».

    Неделя Моды проходит с 19 по 22 апреля. За это время в Петербурге продемонстрируют коллекции, как известных дизайнеров, так и молодых. В день открытия публике представили коллекцию Space Lock. Это совместная работа Ирины и Виктории Соболь и Олега Кондратьева. Если для Олега это далеко не первый показ, то для Ирины и Виктории это дебют. В основу коллекции легла атмосфера, навеянная Петербургом.

    St. Petersburg Fashion Week: в Петербурге состоялось открытие недели моды. ФАН-ТВ

    В их коллекции можно увидеть одежду, как для женщин, так и для мужчин. Олег занимался созданием мужских образов, а Ирина и Виктория дамских. Зрителям показали не просто модные тенденции грядущего осенне-зимнего сезона, а настоящее шоу с живой музыкой.

    На протяжении четырех дней ценители моды будут знакомиться с новыми дизайнерами, узнают о новинках сезона, а так же послушают лекции от профессионалов модной индустрии

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    240
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    583
    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    Песков прокомментировал угрозу прекращения авиасообщения между Россией и США

    12:33   20 Апреля 2018
    1926
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    405