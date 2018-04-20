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Полузащитник «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора
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    Полузащитник «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора

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    Полузащитник «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора

    Москва, 20 апреля. Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов извинился за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения тестирования.

    Как рассказали в столичном клубе, «Локомотив», как и сам Денисов, сожалеет о произошедшем.  

    «На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА (российскому антидопинговому агентству — прим. ФАН) и РФС (российский футбольный союз), а футболист принес свои извинения», — рассказал представитель пресс-службы «Локомотива» РИА Новости

    Напомним, ранее стало известно, что Денисов оскорбил инспектора, оставив грубую надпись в протоколе допинг-контроля. Его оштрафовали на миллион рублей. Не исключено также, что полузащитника могут дисквалифицировать на один матч.

    Отметим, Денисов известен своим непростым характером. В свое время он конфликтовал с тренерами «Зенита» и сборной России, а также собственными одноклубниками. В настоящее время, по информации некоторых СМИ, Денисов не вызывается в национальную команду именно из-за непростых взаимоотношений с главным тренером Станиславом Черчесовым.    

    Автор: Федор Веснин
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