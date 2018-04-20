Полузащитник «Локомотива» Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора

Москва, 20 апреля. Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов извинился за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения тестирования.

Как рассказали в столичном клубе, «Локомотив», как и сам Денисов, сожалеет о произошедшем.

«На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения РУСАДА (российскому антидопинговому агентству — прим. ФАН) и РФС (российский футбольный союз), а футболист принес свои извинения», — рассказал представитель пресс-службы «Локомотива» РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Денисов оскорбил инспектора, оставив грубую надпись в протоколе допинг-контроля. Его оштрафовали на миллион рублей. Не исключено также, что полузащитника могут дисквалифицировать на один матч.

Отметим, Денисов известен своим непростым характером. В свое время он конфликтовал с тренерами «Зенита» и сборной России, а также собственными одноклубниками. В настоящее время, по информации некоторых СМИ, Денисов не вызывается в национальную команду именно из-за непростых взаимоотношений с главным тренером Станиславом Черчесовым.