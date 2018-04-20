США загребают жар руками Евросоюза: Клинцевич объяснил озабоченность ФРГ санкциями против РФ

Берлин выразит Вашингтону озабоченность санкциями США против России, об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. По его словам, Германия будет добиваться отмены тех ограничений, которые мешают немецкому бизнесу эффективно работать с РФ. Ведь из-за того, что страдают предприниматели, экономический урон наносится и ФРГ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что руководство европейских стран начинает понимать, что ЕС оказался вовлечен в не очень чистоплотную игру против России.

«И находясь внутри этого процесса, Соединенные Штаты Америки их руками загребают жар. Конечно, в сегодняшней ситуации они не могут сказать однозначного «нет» США и выступить против санкций. Это обусловлено своеобразной сложившейся корпоративной этикой, ведь сегодня русофобия развилась достаточно серьезно», — отмечает парламентарий.

Тем не менее, продолжает сенатор, совершенно очевидно, что экономические ограничения против России становятся Европе крайне невыгодными, они оказывают влияние в том числе и на внутриполитические процессы европейских стран, и за ними последуют серьезные последствия.

«Так или иначе, Европа будет вынуждена делать то, что сегодня делает Германия. По большому счету, ФРГ поддерживает популистские антироссийские заявления, двигаясь в фарватере заданного американцами тренда, но в то же время она начала жестко отстаивать свои национальные интересы, прежде всего, экономические», — указывает Франц Клинцевич.

Он напомнил, что для многих стран Европы разорвать экономические отношения с Россией практически немыслимо.

«Европейцы начали понимать, что ослабляя Россию, США ослабляют Европу. Американцы ведут двойную игру, нравится кому-то это или нет», — резюмировал член комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Как сообщало издание Wall Street Journal накануне, канцлер Германии Ангела Меркель во время апрельского визита в США планирует обсудить с Дональдом Трампом ослабление немецких санкций против России. Отмену ограничительных мер лоббируют гиганты рынка ФРГ, которых с Россией связывают многолетние крепкие партнерские отношения. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в интервью ФАН предположил, что в будущем к отмене санкций могут присоединиться и другие европейские страны, которые не хотят нести убытки из политических соображений и из-за защиты чисто заокеанских интересов.