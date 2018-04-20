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Рогозин поручил начать строительство второй очереди космодрома «Восточный»
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    Рогозин поручил начать строительство второй очереди космодрома «Восточный»

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    Рогозин поручил начать строительство второй очереди космодрома «Восточный»

    Москва, 20 апреля. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил начать в мае строительство второго стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный».

    Представитель российского правительства в ходе видеоконференции на заседании комиссии по вопросам строительства космодрома «Восточный» прокомментировал предстоящие работы.

    «Самый главный вопрос на повестке — как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под «Ангару», технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры», — сказал Рогозин.

    Вице-премьер подчеркнул, что необходимо начать строительство уже в мае. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил разработку сверхтяжелой ракеты-носителя на космодроме «Восточный». Данную ракету рассматривают как часть программы по отправке космонавтов на Луну. 

    Автор: Ирина Селезнева
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