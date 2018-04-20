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Найден способ избежать смерти после инфаркта
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    Найден способ избежать смерти после инфаркта

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    Найден способ избежать смерти после инфаркта

    Москва, 20 апреля. Шведские врачи нашли способ избежать смерти после инфаркта. Они пришли к выводу, что регулярные занятия спортом сокращают риск преждевременной смерти у пациентов, которые перенесли сердечный приступ. Соответствующий информацию опубликовал портал Eurekalert.

    По итогам проведенного исследования стало известно, что в сравнении с «физически неактивными» пациентами у участников с «пониженной», «повышенной» и «постоянной» физической активностью риск смерти оказался ниже на 37%, 51% и 59% соответственно.

    По словам ведущего автора исследования, доктора Орьяна Экблома, занятия спортом два и более раза в неделю должны находиться в списке рекомендаций для переживших инфаркт пациентов наравне с снижением стресса, диетой и отказом от курения. 

    Напомним, ранее сообщалось, что регулярное употребление орехов может заметно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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