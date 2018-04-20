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Украина
«Нам не видать ни ЕС, ни НАТО»: Гордон требует от Киева перестать кормить украинцев «европейскими завтраками»
Политика
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    «Нам не видать ни ЕС, ни НАТО»: Гордон требует от Киева перестать кормить украинцев «европейскими завтраками»

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    «Нам не видать ни ЕС, ни НАТО»: Гордон требует от Киева перестать кормить украинцев «европейскими завтраками»

    Киев, 20 апреля. Действующие украинские власти обязаны сказать своему народу горькую правду о том, что стране в ближайшие двадцать лет не видать ни Евросоюза, ни НАТО, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

    С такими требованиями к лидеру Украины Петру Порошенко и его правительству он обратился в эфире местного ТВ. При этом он заметил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе было бы «настоящим счастьем», однако от него страну отделяет не один десяток лет. Именно поэтому он требует политиков перестать врать и обещать его в скором времени.

    Кроме того, Гордон напомнил, что украинцы «и на Майдан то согласилась, чтобы добиться членства ЕС».

    «Мы возмутились Януковичем, который сначала поманил нас этим калачом – ЕС, а потом сказал, что мы туда не идем», — заметил журналист.

    В итоге на Украине произошла смена власти, но никаких изменений к лучшему за целых четыре года так и не произошло: уровень жизни упал, вверх стремятся только показатели безработицы и цен. В итоге люди вынуждены не жить, а выживать, а Киев тем временем продолжает кормить украинцев «европейскими завтраками».

    Отметил Гордон, что когда он говорит, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 20 лет, он не берет с потолка: такие неутешительные прогнозы давали ранее ряд европейских политиков.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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