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Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства
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    Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства

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    Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства

    Бишкек, 20 апреля. Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства республики во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым, сообщает Sputnik.

    Новый кабинет министров Киргизии был сформирован единогласным решением парламентариев, его поддержали все 115 собравшихся на сессии депутатов. Отметим, что правительство республики по-прежнему состоит из 12 министерств и четырех комитетов. Кадровые перестановка также затронули и команду вице-премьеров.

    Напомним, что 19 апреля депутаты парламента Киргизии выразили недоверие правительству премьера Сапара Исакова. Такое решение было принято по итогам отчета о работе кабмина за 2017 год. За вотум недоверия проголосовал 101 парламентарий. Глава Киргизии отправил правительство в отставку.

    Автор: Ирина Селезнева
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