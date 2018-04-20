Бишкек, 20 апреля. Парламент Киргизии утвердил состав нового правительства республики во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым, сообщает Sputnik.

Новый кабинет министров Киргизии был сформирован единогласным решением парламентариев, его поддержали все 115 собравшихся на сессии депутатов. Отметим, что правительство республики по-прежнему состоит из 12 министерств и четырех комитетов. Кадровые перестановка также затронули и команду вице-премьеров.

Напомним, что 19 апреля депутаты парламента Киргизии выразили недоверие правительству премьера Сапара Исакова. Такое решение было принято по итогам отчета о работе кабмина за 2017 год. За вотум недоверия проголосовал 101 парламентарий. Глава Киргизии отправил правительство в отставку.