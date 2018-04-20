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Суд приговорил главу УСБ СК России Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках
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    Суд приговорил главу УСБ СК России Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках

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    Суд приговорил главу УСБ СК России Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках

    Москва, 20 апреля. Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии главу управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд назначил Максименко штраф в размере 165 миллионов рублей.

    По данным следствия, Максименко получил взятку в размере 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова, а также 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелия. Взятка от Шейхаметова была получена за содействие по освобождению из СИЗО соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), а также за смягчение обвинения Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец. Кочуйкова полиция задержала после перестрелки у ресторана Elements в Москве, которая произошла в декабре 2015 года.

    Автор: Алексей Громов
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