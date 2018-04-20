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Германия выразит США озабоченность по поводу новых санкций против России
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    Германия выразит США озабоченность по поводу новых санкций против России

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    Германия выразит США озабоченность по поводу новых санкций против России

    Берлин, 20 апреля. Германия намерена выразить озабоченность в связи с введением США новых антироссийских санкций. Об этом сообщил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

    «Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначать, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты», — заявил Зайберт. 

    По его словам, в Берлине считают «весьма желательным», чтобы США обсуждали введение новых санкций против России с ЕС. Напомним, в министерстве экономики ФРГ ранее сообщили, что внимательно изучат негативный эффект ограничительных мер на Германию.

    Отметим также, что ранее появилась информация, что немецкие власти планируют повлиять на Вашингтон, чтобы ослабить санкции ФРГ против России. По мнению эксперта, в том, что немецкий бизнес хочет освободиться от бремени наложенных ограничений, нет ничего удивительного.

    Автор: Федор Веснин
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